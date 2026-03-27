As novas pistas envolvendo assassinato de homem encontrado em vala no Autódromo de Interlagos

247 - A Polícia Civil de São Paulo intensificou, nesta quinta-feira (26), as investigações sobre a morte do empresário Adalberto Amarilio dos Santos, de 35 anos, encontrada meses após seu desaparecimento no Autódromo de Interlagos. De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, agentes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram mandados de busca e apreensão e coletaram novos depoimentos como parte de uma nova etapa do inquérito.

Durante a operação, um homem foi conduzido para prestar esclarecimentos após ter o celular apreendido. Segundo fontes ligadas ao caso, ele atuava como segurança no evento realizado no autódromo no dia do desaparecimento do empresário. A polícia não descarta a participação de outros profissionais que trabalhavam na ocasião.

As diligências marcam um avanço significativo na apuração. Investigadores afirmam que os novos elementos reunidos fortalecem a principal linha investigativa: a possível participação direta de seguranças na morte de Adalberto. A hipótese ganha força após a análise de provas recentes e cruzamento de informações obtidas ao longo dos últimos meses.

O empresário desapareceu no fim de maio do ano passado, após participar de um encontro de motociclistas realizado na Zona Sul da capital paulista. Ele foi localizado sem vida quatro dias depois, em uma área em obras nas proximidades do autódromo.O caso chamou a atenção das autoridades pela forma como o corpo foi encontrado: dentro de um buraco estreito e profundo, sem sinais aparentes de agressão. A ausência de indícios claros de violência dificultou o avanço inicial das investigações e abriu espaço para diferentes hipóteses sobre o que teria ocorrido.

Após mais de nove meses de apuração, a Polícia Civil avalia que o caso está próximo de uma conclusão. A expectativa é que a análise do material apreendido e os novos depoimentos ajudem a esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis pela morte.A repercussão do caso chegou a atingir a cúpula da segurança pública paulista, diante da complexidade e da demora na elucidação. Agora, com o avanço das investigações, a polícia acredita estar mais próxima de responder às principais dúvidas que cercam a morte do empresário.