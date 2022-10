Assembleia de Deus de São Paulo quer punir membros de esquerda

Igreja diz que membros de esquerda "já não mais aceitam a palavra de Deus" e adotam "filosofia em choque com princípios cristãos" edit

247 - A Assembleia de Deus de São Paulo decidiu nesta terça-feira (4) punir membros da igreja que "defenderem pautas de esquerda dentro da cosmovisão marxista", informa a Folha de S. Paulo. No mesmo dia, o local recebeu Jair Bolsonaro (PL).

Membros de esquerda, para a Assembleia de Deus, "comprovadamente já não mais aceitam a palavra de Deus" e adotam "filosofia em choque com princípios cristãos". Estes, segundo um integrante da diretoria da Confradesp (Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo), "poderão ser representados no conselho de ética e disciplina para a aplicação de medidas disciplinares".

Em reunião da Confradesp, foram feitos ataques diretos ao ex-presidente Lula (PT). Foi dito, por exemplo, que o petista tem o "apoio expresso" de "religiões demonistas", inclusive "seitas satanistas foram expressamente às redes dar apoio e ainda fazer bravatas contra o povo cristão".

