Parlamentares desafiam Moraes e mandam soltar o deputado Capitão Assumção

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) revogaram, por 24 votos a quatro, a ordem de prisão do deputado estadual Capitão Assumção (PL), determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Investigado nos processos dos atos golpistas, o parlamentar está preso desde a última quarta-feira (28) por ter descumprido medidas cautelares impostas pelo ministro como não utilizar redes sociais.

continua após o anúncio

O deputado usa tornozeleira eletrônica desde dezembro de 2022. Ele chegou a publicar um vídeo dizendo que as Forças Armadas foram culpadas pelo fracasso de uma eventual tentativa de golpe de Jair Bolsonaro (PL).

O presidente da Ales, Marcelo Santos (Podemos), enviará uma resolução ao ministro do STF para soltar o deputado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: