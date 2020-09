Assembleia do RJ começa a analisar impeachment de Witzel

O processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro Wilson Witzel, entra na fase decisiva. Parecer sobre denúncia será votado nesta quinta em comissão e pode ir ao plenário na próxima semana edit

247 - O processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai entrando em sua fase decisiva.

Na próxima quinta-feira (17), será votado pela comissão especial parecer pela admissibilidade da denúncia por crime de responsabilidade contra Witzel.

Nesta segunda-feira (14), foi apresentado o relatório pedindo “autorização para prosseguimento do processo pela comissão mista com vistas a julgar Wilson Witzel pela prática de crime de responsabilidade".

No parecer o relator, deputado estadual Rodrigo Bacellar (Solidariedade), afirma que “os fortes indícios de proximidade entre os empresários que se locupletaram do dinheiro público e o denunciado [Witzel]; aliado ao fato de que grande parte dos danos ao erário somente foram possíveis ante à direta intervenção do denunciado, denotam a necessidade de prosseguimento do processo”.

Depois de aprovado na comissão, o relatório irá a plenário próxima semana. Se for mantida a tendência pela aprovação, por ao menos dois terços dos votos, a Assembleia renovará o afastamento de Witzel, dando início a um julgamento em tribunal misto, composto por cinco deputados e cinco desembargadores e comandando pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, informa a Folha de S.Paulo.



