Assumidamente gay, Fernando Holiday revela que estava namorando uma mulher

"O amor que sinto por ela ultrapassou as barreiras da sexualidade", disse o vereador do Republicanos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vereador da cidade de São Paulo (SP) Fernando Holiday (Republicanos), assumidamente gay, revela que estava namorando mulher.

"Minha melhor amiga se transformou no amor da minha vida. Mas como poderia se eu era gay? O amor que sinto por ela ultrapassou as barreiras da sexualidade", disse o parlamentar, de acordo com o PopTime.

🚨 EX GAY: Vereador Fernando Holiday, assumidamente gay, revela que estava namorando mulher:



“Minha melhor amiga se transformou no amor da minha vida. Mas como poderia se eu era gay? O amor que sinto por ela ultrapassou as barreiras da sexualidade”. pic.twitter.com/gepRp4gZ6X — POPTime (@siteptbr) April 14, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.