Atirador de Aracruz responderá por ato análogo a 3 assassinatos e a 10 tentativas de homicídio

247 - De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, o adolescente que assassinou pelo menos quatro pessoas em ataque a duas escolas em Aracruz vai responder por ato infracional análogo a três homicídios e a 10 tentativas de homicídio qualificadas.

A polícia também informou que o criminoso foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Cariacica, na Grande Vitória.

As armas apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística da PCES, juntamente com as munições.

O assassino tem 16 anos e estudou até junho no colégio estadual atacado. O ataque foi planejado por dois anos.

