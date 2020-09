Áudios exclusivos revelam as entranhas do MBL

Conversas trocadas por dirigentes do MBL, segundo reportagem do Intercept Brasil, revelam como Arthur do Val , o Mamãe Falei, imputou a um desafeto do grupo falsas acusações de crime com o objetivo de interferir na rádio Jovem Pan edit

Intercept Brasil - O programa Pânico no Rádio foi ao ar com uma novidade na última segunda-feira de janeiro de 2019: a estreia de Felipe Ferreira, ex-militante do Movimento Brasil Livre, o MBL, na bancada. Ferreira chegava a um dos principais produtos da reacionária rádio Jovem Pan após se tornar uma celebridade da internet como integrante do canal de humor disfarçado de noticiário chamado Jacaré de Tanga.

Com apenas 20 anos de idade, Ferreira reunia milhares de seguidores no YouTube, produzindo informações – não raro distorcidas ou falsas – que alimentavam a base bolsonarista na internet. Além de ganhar dinheiro com a propaganda que o Google veiculava no canal, o Jacaré de Tanga também recebeu pagamentos do PSL (então o partido de Jair Bolsonaro) e pelo PRTB, ainda hoje legenda do vice Hamilton Mourão.

Em um grupo num aplicativo de mensagens, os líderes nacionais do MBL se agitaram com a aparição de Ferreira no Pânico. Arthur do Val (nome do youtuber e empresário Mamãe Falei, deputado estadual pelo Patriota e pré-candidato à prefeitura de São Paulo) e os irmãos Renan e Alexandre Santos, fundadores do MBL, começam a tramar um plano para tirar o comediante do Jacaré de Tanga da Jovem Pan.

