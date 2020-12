Auditor alvo de Flávio Bolsonaro é exonerado do escritório da Receita do RJ

O auditor Christiano Paes Leme Botelho é apontado como pivô da tese da defesa do senador Flavio Bolsonaro, que diz que auditores fisciais teriam acessado os dados do parlamentar supostamente de formas irregular edit

247 - O auditor-fiscal Christiano Paes Leme Botelho foi exonerado do cargo de chefe do Escritório da Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro (Escor07).

A defesa do senador Flavio Bolsonaro diz que auditores fisciais teriam acessado os dados fiscais do parlamentar supostamente de formas irregular antes do início da investigação. O acesso teria sido para apurar o esquema de rachadinha em seu gabinete na Assembleia Legislativa, coordenador pelo seu ex-assessor Fabrício Queiroz.

Os advogados de Flávio não acusam o auditor pelo acesso, mas numa reunião com Jair Bolsonaro, e o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, apontaram o suposto acesso como saída para livrar Flávio do processo.

