Aulas no estado de SP serão retomadas em setembro com rodízio de alunos

Proposta prevê alternância de estudantes, e combinação de ensino presencial e virtual a partir do dia 8 de setembro. Escolas poderão ser reabertas quando estado de SP estiver na fase amarela do plano de flexibilização da economia edit

247 - O governo de São Paulo anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (24), a retomada das aulas presenciais a partir do dia 8 de setembro. O retorno será feito de forma gradual e em três etapas. A informação é do portal G1.

A proposta prevê rodízio de estudantes e uma combinação de aulas presenciais com manutenção do ensino à distância.

As escolas só poderão ser reabertas quando todas as cidades do estado estiverem na fase amarela do plano de flexibilização da economia definido pelo estado.

