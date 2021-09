Aumento da gasolina começa a inviabilizar trabalho com aplicativos de viagens e entregas

Apoie o 247

247 - Parte dos paulistanos faz uso de viagens por aplicativos para se locomover, buscando evitar o trânsito e o transporte público ou apenas ter mais comodidade no deslocamento. Pedir um carro por ferramentas como Uber e 99, todavia, virou um desafio para os passageiros, que relatam muita espera e cancelamento de viagens. Os motoristas dos aplicativos, por sua vez, afirmam ser difícil continuar nas plataformas com os atuais custos de trabalho. A reportagem é do portal Aqui São Paulo.

O motorista de aplicativo Leandro Nogueira, 45, confirma essa nova realidade. Segundo ele, são muitos os motivos da dificuldade para conseguir solicitar viagens, sendo o principal deles o aumento no custo operacional para os motoristas.

Há 3 anos, quando começou a trabalhar dirigindo para aplicativos, ele conta que tinha um custo de etanol que variava de R$ 1,19 a R$ 1,39 o litro. "Hoje, na minha região, o etanol está R$ 4,40. O custo operacional disparou", diz.

De acordo com levantamento semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o preço médio do etanol na cidade de São Paulo está em R$ 4,38. O valor mínimo encontrado foi de R$ 3,89 no bairro do Tucuruvi (zona norte) e o máximo, R$ 5,49 na Barra Funda (zona oeste).

