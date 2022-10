Autointitulado 'consagrado para Cristo', Nikolas Ferreira chama Pôncio Pilatos de 'Pilates'

Apoie o 247

ICL

247 - Suposto cristão, autointitulado “consagrado para Cristo”, o bolsonarista Nikolas Ferreira (PL), o deputado mais votado do país, chamou Pôncio Pilatos de Pôncio “Pilates”.

Pilatos foi o governador romano na Judeia é conhecido por ter sido omisso na crucificação de Jesus Cristo, como conta a Bíblia.

“Quantos Pilates surgindo… Lavando as mãos perante uma decisão pra manter a aparência. Colherão o fruto de sua omissão”, publicou o bolsonarista no Twitter na noite desta terça-feira, 4.

Em 2020, o youtuber bolsonarista foi eleito vereador de Belo Horizonte (MG) e, no ano seguinte, foi barrado no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, por não comprovar que estava vacinado contra a Covid-19.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.