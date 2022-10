Autor do vídeo de Carla Zambelli se diz assediado por assessores da deputada e teme por segurança

Vinícius Costa Martins relata que equipe da deputada bolsonarista tirou fotos dele e queria seu número de telefone: "realmente estou com medo" edit

247 - O jornalista Vinícius Costa Martins, autor do vídeo que mostra a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL) sacando uma arma e perseguindo um homem negro - o também jornalista Luan Araújo - , declarou estar "com medo" e se sentindo "muito ameaçado" após a repercussão do caso, principalmente pela forma como os assessores da parlamentar o assediaram.

"Fui assediado pelos assessores dela, eles tiraram fotos minhas, viram que eu gravei o fato, fui a única pessoa que tinha as imagens do momento, e estou realmente temendo que algo possa ocorrer por conta deste momento de polarização... o fato por si só foi bizarro, vocês viram o que aconteceu", relatou Vinícius.

"Pela minha segurança pessoal, eu me sinto muito ameaçado pela forma como os assessores dela me trataram, tentando pegar meu número de telefone enquanto eu passava os vídeos para a imprensa, estou realmente com medo", acrescentou.

O jornalista publicou tal relato para pedir os créditos pela divulgação de seu material, a fim de possibilitar mais respaldo e apoio para se proteger contra eventuais ameaças bolsonaristas.

