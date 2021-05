Avião cargueiro sai da pista ao pousar no Aeroporto de Guarulhos

O avião transportava uma carga de 60 toneladas do Ministério da Saúde, sendo a maior parte equipamento de proteção individual (EPIs) usados no combate à pandemia do coronavírus edit

247 - Um avião cargueiro saiu da pista, na madrugada desta terça-feira (11), ao pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana.

De acordo com o portal G1, a aeronave Antonov 124 invadiu o gramado do terminal aéreo às 4h49. O avião transportava uma carga de 60 toneladas do Ministério da Saúde, sendo a maior parte equipamento de proteção individual (EPIs) usados no combate à pandemia do coronavírus.

A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, informou que o avião foi removido com o auxílio de um trator.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga as causas do acidente.

