Avião da Gol arremete para evitar acidente com Latam

Um avião chegava de Porto Alegre (RS) e precisou arremeter a poucos instantes de cruzar a cabeceira da pista no aeroporto de Congonhas (SP)

247 - O avião Boeing 737-800 de matrícula PR-GGE, da Gol Linhas Aéreas, chegava de Porto Alegre (RS) e precisou arremeter a poucos instantes de cruzar a cabeceira da pista no aeroporto de Congonhas (SP) enquanto um Airbus A319, de matrícula PR-MBW, da Latam, ainda corria em sua decolagem, para São José do Rio Preto (SP) no voo LA-3610.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (18) pelo jornal Folha de S.Paulo, quem ouvia a frequência de comunicação da torre de Congonhas escutou que o avião da Latam foi autorizado a decolar quando estava na cabeceira 17R e, na sequência, um dos pilotos da Gol avisou ao controlador de tráfego aéreo que sua aeronave estava na curta final, ou seja, a segundos do pouso.

Enquanto o A319 estava acelerando na pista, o Boeing 737 da Gol era visto passando poucos metros acima da cabeceira 17R.

Em nota, a Gol Linhas Aéreas afirmou "que o voo 1209, entre Porto Alegre (POA) e Congonhas (CGH), realizado na manhã desta segunda-feira [18], efetuou uma arremetida durante o seu processo de aterrissagem em São Paulo devido à presença de aeronave de uma companhia congênere na pista".

"Todo o procedimento seguiu os mais rígidos protocolos de segurança, valor número 1 da companhia. Depois de liberada a pista, a aeronave retomou sua posição e pousou em segurança às 10h05, hora local. A companhia reforça que uma arremetida é o ato de descontinuar um procedimento de aproximação. Ela ocorre quando, após análise, o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto", disse.

"A arremetida é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis, como neste caso".

