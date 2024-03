Avião da PF cai no Aeroporto da Pampulha, deixando dois agentes mortos (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um avião monomotor da Polícia Federal (PF) caiu na tarde desta quarta-feira (6) no Aeroporto da Pampulha, na capital mineira, deixando duas pessoas mortas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave transportava três pessoas, duas delas agentes da PF que morrem carbonizados no local. A terceira foi resgatada em estado de emergência.

De acordo com relatos das autoridades, o avião saiu da pista antes de se chocar e ser consumido pelas chamas, necessitando da intervenção da Infraero para conter o incêndio.

O avião, um monomotor, chegou a decolar e instantes depois perdeu altitude e caiu na área lateral da pista.

Conforme o jornal Itatiaia, o avião é do modelo Cessna 208 Caravan e estava em manutenção em um hangar do aeroporto.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, na tarde desta quarta-feira (6/3), após um avião de pequeno porte cair no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Duas pessoas morreram.



Vídeo que circula nas redes sociais mostra uma coluna de fumaça no local onde a aeronave… pic.twitter.com/PtWX9f9mmI — Metrópoles (@Metropoles) March 6, 2024





