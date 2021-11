Avião que caiu com Marília Mendonça não tem caixa-preta, afirma Cenipa

Apoie o 247

247 - O avião que caiu em Caratinga, interior de Minas Gerais, matando a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas nesta sexta-feira (5) não tinha caixa-preta, informou neste sábado (6) o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Todas as evidências que podem ser usadas na investigação já foram retiradas da aeronave e os peritos não vão mais entrar no avião, informou ainda o órgão. Agora aguarda-se a remoção dos destroços, que deve ser feita pela PEC Táxi Aéreo, para que outra parte da perícia aconteça.

O avião deve ser retirado do local até as 19h deste sábado e levado para o aeroporto em que deveria ter pousado, na cidade de Ubaporanga, que fica a cerca de 2km do local do acidente.

