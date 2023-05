Avião tem fogo na turbina em decolagem no Santos Dumont (vídeo)

Apoie o 247

Google News

247 - Um avião soltou fogo pela turbina pouco antes de decolar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. As pistas foram fechadas às 17h27 desta quinta-feira (4), e reabertas às 18h26. O voo GOL 2040 embarcaria para a cidade de Porto Alegre (RS) quando o motor pegou fogo ainda na cabeceira da pista. Ninguém se feriu.

De acordo com o portal G1, a Gol Linhas Aéreas informou que a falha técnica foi detectada a tempo, e todos os protocolos para essas situações foram cumpridos pela tripulação. "A GOL informa que o voo G3 2040 desta quinta-feira (04/05) operando a rota Rio de Janeiro (SDU) para Porto Alegre (POA) às 17h20, teve a decolagem interrompida após ser constatada uma falha técnica no motor 2. A decisão foi tomada no início da corrida em baixa velocidade nos primeiros metros da pista do aeroporto Santos Dumont", acrescentou.

A Infraero disse que "as operações no Aeroporto Santos Dumont ficaram suspensas entre 17h27 a 18h26, desta quinta-feira (4), devido a detritos deixados na pista por uma aeronave da empresa aérea Gol, que apresentou falhas no momento da decolagem". "Não houve feridos. A equipe de manutenção e operações prontamente realizou a vistoria e limpeza da pista, para a liberação", disse.

🚨 URGENTE 🚨 imagens feitas por um passageiro mostram fogo saindo de uma das turbinas em um avião da GOL, no aeroporto Santos Dumont., no Rio. O incidente aconteceu no momento da decolagem na tarde desta quinta-feira. Produção @brurj2 @sbtrio pic.twitter.com/04x9a941lU May 4, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.