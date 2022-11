Azul terá voos de Congonhas para 6 cidades a partir do final de março; saiba quais

Apoie o 247

Reuters - A companhia aérea Azul anunciou, nesta segunda-feira (28), que vai iniciar suas operações ampliadas no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, no final de março, com voos da cidade de São Paulo para cinco capitais e Brasília.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ampliou os slots da Azul em Congonhas este mês e com isso a companhia aérea vai elevar os horários de pousos e decolagens de 41 para 84 movimentos por dia no aeroporto.

A empresa já havia informado mais cedo neste mês que lançaria a operação ampliada no principal aeroporto do país. Na ocasião, o presidente-executivo, John Rodgerson, comentou que o total de slots em Congonhas será responsável por cerca de 10% dos voos diários da companhia no Brasil.

As cidades a serem operadas pela Azul de Congonhas, a partir de março, serão Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro, além de Brasília — esta uma rota inédita para a empresa.

“Constatamos que a nossa entrada na ponte aérea (Rio-São Paulo) em 2019 reduziu o preço médio da tarifa e aumentou as opções de voo. Essa expansão significante agora irá mais uma vez beneficiar nossos clientes como um todo”, disse Fábio Campos, diretor de relações institucionais da Azul, em comunicado à imprensa.

A Azul afirmou que vai atuar em Congonhas principalmente com jatos Airbus A320 neo e aeronaves da Embraer.

A companhia terá cinco voos diários saindo de Congonhas para Santos Dumont (RJ) e seis saindo deste aeroporto para o terminal paulistano. Além disso, a Azul vai operar quatro voos diários de Congonhas para Confins (MG), quatro para Recife, quatro para Brasília, cinco para Porto Alegre e 1 para Curitiba.

Segundo a Azul, Congonhas vai ampliar o número de pousos e decolagens de 41 operações por hora para 44 movimentos a partir de 26 de março, num total de 582 voos comerciais por dia. O aeroporto já operou anteriormente com 52 movimentos por hora, afirmou a empresa.

