Babá viu Jairinho agredir Henry e admite ter mentido por orientação de casal

247 - A babá Thayná de Oliveira Ferreira, que cuidava de Henry Borel - morto em 8 de março com sinais de espancamento -, admitiu à polícia que viu o menino de 4 anos ser agredido pelo vereador carioca Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, em três ocasiões.

Ela também afirmou ter mentido nos primeiros relatos aos policiais por orientação de Monique, mulher do vereador, e do advogado que defendia o casal.

A irmã do Dr. Jairinho, Thalita Santos foi intimada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 13. Ele deverá comparecer à 16ª Delegacia de Polícia, às 15h30, desta quarta-feira, 14.

Ela foi mencionada por Thayná Ferreira, a babá do menino Henry, morto no início de março, suspeito de ter sido assassinado por Jairinho, seu padastro.

A ex-funcionária disse que foi orientada pela irmã do vereador a não contar tudo que sabia e questionada se tinha destruído as mensagens no celular.

O vereador e Monique Medeiros, mãe de Henry, tiveram a prisão decretada na semana passada, acusados de estarem atrapalhando as investigações. Eles são investigados pelo assassinato do menino.

