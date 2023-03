Bancada federal do União Brasil no Rio de Janeiro denuncia manobra da direção nacional e ameaça deixar o partido

Apoie o 247

Agenda do Poder - Um conflito entre a direção nacional do União Brasil e o diretório fluminense pode resultar na debandada dos seis deputados federais eleitos pelo Rio, inclusive Daniela Carneiro, a mais votada no estado e atual Ministra do Turismo. Os parlamentares estão insatisfeitos com a decisão do comando partidário de suspender a autonomia dos dirigentes regionais fluminenses para conduzir a organização do partido nas cidades do estado com a livre nomeação de comissões executivas provisórias.

Abruptamente, sem qualquer discussão, a direção nacional bloqueou a senha da seção fluminense da sigla junto ao TRE, que permitia o registro das comissões partidárias nos municípios. A súbita deliberação foi tomada após a nomeação da comissão executiva do município do Rio de Janeiro, cuja composição desagradou o comando nacional.

Na formatação original, a presidência seria ocupada pela irmã do ex-deputado Domingos Brazão, Lúcia Brazão. O ato foi anulado pela Nacional, que designou o deputado Márcio Canella para o comando no Rio. Os nomes dos ocupantes dos demais cargos da direção – primeiro vice-presidente, tesoureiro, secretário-geral e secretário adjunto – também foram substituídos.

Em carta ao Diretório Nacional, assinada pelo presidente regional Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e subscrita pelos seis deputados federais eleitos pelo Rio de Janeiro, os dirigentes fluminenses do União denunciam o caráter antidemocrático da medida, que violaria o estatuto partidário. Segundo os políticos, a medida não foi sequer discutida pela Executiva Nacional e não conta com o apoio do Secretário-Geral, Antônio Carlos Magalhães Neto.

“… a direção estadual foi surpreendida pelo bloqueio da senha que permite a anotação das comissões provisórias municipais, em inegável violação ao artigo 36, li do Estatuto Partidário, sem prévio aviso, direito à defesa ou qualquer justificativa. Além disso, tal medida extrema, autoritária, não foi objeto de deliberação pela Executiva Nacional do Partido, muito menos contou com o apoio do Exmo. Secretário Geral”, afirmam no documento.

E continuam:

“Na mesma linha, a direção estadual e a bancada federal tiveram conhecimento de negociações individuais, desprovidas de discussão intrapartidária, para permitir filiação de novos companheiros. A bancada federal eleita não concorda com a filiação de qualquer parlamentar, inclusive do Deputado Pedro Paulo, sem que haja debate interno e anuência dos Deputados que cerraram fileiras para fortalecer o União Brasil. Em caso de postura distinta, os Deputados requerem liberação e anuência para continuar o trabalho parlamentar em qualquer outra legenda”

Leia a íntegra do documento:

Ao Exmo. Presidente do União Brasil – Luciano Bivar

Ao Exmo. Secretário Geral do União Brasil – Antonio Carlos Magalhães Neto Aos membros da Comissão Executiva Nacional do União Brasil

UNIÃO BRASIL-RJ, neste ato representado por seu Presidente Estadual Wagner dos Santos Carneiro (Waguinho) e a bancada dos Deputados Federais eleitos em 2022 pelo União Brasil, vêm submeter aos ilustres membros da direção nacional questões de suma importância, que merecem imediata solução.

O resultado das eleições de 2022 reflete o trabalho desenvolvido pela direção do União Brasil no Estado do Rio de Janeiro. Para a Câmara dos Deputados, o União BRASIL RJ alcançou mais de 967 mil votos para Deputado Federal, com destaque para votação feminina, cujo cálculo é primordial para a distribuição do fundo partidário. Foram eleitos 6 (seis) deputados federais, dentre os quais a deputada mais votada do Estado, Daniela Carneiro, que obteve 213.706 votos.

Além disso, no âmbito regional o UB-RJ elegeu o Vice-Governador do Estado

Thiago Pampolha, no primeiro turno do pleito, além de eleger 8 (oito) deputados estaduais, segunda maior bancada na ALERJ, obtendo sucesso na composição da Mesa Diretora, indicando o 1° Vice-Presidente da Casa Legislativa.

Importante consignar que, no momento de assunção do comando na legenda no Rio de Janeiro, foi necessário um esforço hercúleo para regularizar diversas prestações de contas dos exercícios anteriores, de responsabilidade de antigos dirigentes do DEM e PSL. Hoje, o União Brasil RJ está APTO a receber as cotas do fundo partidário, mesmo diante da desídia de outrora.

O período das eleições de 2022 foi duro, desgastante, com embates ferrenhos em um dos Estados de maior representatividade nacional e o União Brasil RJ sobreviveu e entregou o resultado acima das expectativas eleitorais.

A atual direção partidária do Rio de Janeiro e os parlamentares eleitos mantêm relação habitual, contínua e respeitosa com a direção nacional e lideranças em Brasília, reestruturando e reforçando a agremiação, buscando atrair novos filiados e parlamentares, fortalecendo a legenda no Estado e preparando as bases para as eleições municipais vindouras.

De toda sorte, não adianta um partido forte só na forma ou só por uma eleição, uma agremiação precisa ter base, debate interno, órgãos partidários ativos, atuantes. O União Brasil não é partido cartorial, é uma legenda que nasceu grande e precisa permanecer grande! As divergências sempre vão existir em grandes partidos, mas precisam ser resolvidas na boa política, com diálogo, respeitando a votação de cada membro do partido.

A direção estadual já iniciou tratativas para montar, estruturar e fortalecer o partido nos municípios fluminenses, tarefa que exige tempo, conversas e, acima de tudo, compromisso e firmeza nas decisões tomadas. O resultado a nível nacional obtido em 2022 é fruto da história política das lideranças que aceitaram o desafio de comandar o UB-RJ e compromissos firmados nos 92 municípios do Rio de Janeiro.

No entanto, a direção estadual foi surpreendida pelo bloqueio da senha que permite a anotação das comissões provisórias municipais, em inegável violação ao artigo 36, li do Estatuto Partidário, sem prévio aviso, direito a defesa ou qualquer justificativa. Além disso, tal medida extrema, autoritária, não foi objeto de deliberação pela Executiva Nacional do Partido, muito menos contou com o apoio do Exmo. Secretário Geral.

Na mesma linha, a direção estadual e a bancada federal tiveram conhecimento de negociações individuais, desprovidas de discussão intrapartidária, para permitir a filiação de novos companheiros. A bancada federal eleita não concorda com a filiação de qualquer parlamentar, inclusive do Deputado Pedro Paulo, sem que haja debate interno e anuência dos Deputados que cerraram fileiras para fortalecer o União Brasil. Em caso de postura distinta, os Deputados requerem liberação e anuência para continuar o trabalho parlamentar em qualquer outra legenda.

A investidura em cargo de comando na legenda não pode servir de manopla para amesquinhar a discussão política em cada Estado da Federação, deslegitimando o mandato obtido por cada um de nós, muito menos para afastar da Executiva Nacional do União Brasil a sua competência para definir, através de uma discussão ampla, transparente os caminhos que o partido deseja para seu futuro. A adoção de postura autoritária e centralizadora atinge, por enquanto, o União Brasil RJ, porém é perigoso precedente para infringir os direitos dos diretórios por todo o país.

Pelo exposto, nessas breves linhas, tendo a convicção que muitos desses fatos não eram de conhecimento de algumas lideranças nacionais do União Brasil, a bancada federal do Estado do Rio de Janeiro e a direção estadual do União Brasil solicitam seja devolvida a senha de acesso ao Sistema da Justiça Eleitoral, para possibilitar a organização do partido nos diversos municípios e, principalmente, que a Executiva Nacional conceda autonomia às direções estaduais para fortalecer o partido, decidindo sobre as filiações em sua circunscrição, sempre observando as diretrizes estatutárias e resoluções da direção nacional.

Respeitosamente,

Wagner dos Santos Carneiro – presidente

Daniela Carneiro – deputada federal

Chiquinho Brazão – deputado federal

Dany Cunha – deputada federal

Juninho do Pneu – deputado federal

Murilo Gouvêa – deputado federal

Marcos RR Soares – deputado federal

