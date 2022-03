Bancada Feminista do PSOL quer concorrer à Alesp com mandato coletivo

O anúncio será realizado nesta terça em uma manifestação do Dia Internacional da Mulher na avenida Paulista edit

247 - A Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, vai anunciar sua pré-candidatura à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) nesta terça-feira (8). A bancada é atualmente formada por Paula Nunes, Carolina Iara, Dafne Sena, Silvia Ferraro e Natália Chaves. Elas foram eleitas com 46.267 votos em 2020. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Nesse formato, que ainda não é reconhecido por lei, o mandato é dividido entre covereadores. Entretanto, apenas uma pessoa é considerada como detentora do mandato enquanto as demais são, na prática, assessoras parlamentares.

Silvia Ferraro é quem ocupa a cadeira oficial. Uma parte das mulheres que hoje são covereadoras vão participar da nova chapa. São elas Paula Nunes e Carolina Iara.

