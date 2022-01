Band confirma Haddad em debate de candidatos ao governo de São Paulo

Foram confirmadas ainda as presenças de Guilherme Boulos (PSOL), Márcio França (PSB), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo) e Arthur do Val (Patriotas) edit

Revista Fórum - A TV Bandeirantes confirmou o nome de Fernando Haddad (PT) entre os pré-candidatos que irão participar do primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, marcado pela emissora para 11 de agosto.

Além de Haddad, confirmaram presença, segundo o Jornal da Band, Guilherme Boulos (PSOL), Márcio França (PSB), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo) e Arthur do Val (Patriotas). Aposta de Jair Bolsonaro (PL), o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ainda não deu entrevista como pré-candidato, quando as confirmações teriam sido feitas.

O anúncio foi feito antes mesmo de Haddad confirmar que será o candidato do PT. Em meio a negociações com o PSB, de França, o ex-prefeito de São Paulo conta com o apoio entusiasmado de Lula, pré-candidato do PT ao Planalto.

