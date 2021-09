Bandeira de supremacistas brancos dos EUA foi flagrada na manifestação do MBL no Rio

Apoie o 247

247 - Um protesto do Movimento Brasil Livre (MBL), que apoiou o golpe contra Dilma Rousseff, teve uma bandeira de Gadsden, com uma cascavel e a frase "don’t tread on me" ("não pise em mim"), encontrada no Rio de Janeiro. Trata-se de um símbolo associado à extrema-direita dos Estados Unidos.

Os atos desse domingo (12) contaram com algumas siglas de esquerda favoráveis ao impeachment de Jair Bolsonaro, mas tinham manifestantes majoritariamente da direita não bolsonarista, que apoiou o golpe contra Dilma Rousseff em 2016, apoiou Jair Bolsonaro em 2018 e agora tenta pavimentar a chamada 'terceira via' para as eleições de 2022.

Integrantes das manifestações pediram 'Fora Lula' e 'Fora Bolsonaro'. O petista, no entanto, lidera todas as pesquisas eleitorais, com chances de vitória ainda no primeiro turno.

Apesar de a bandeira de Gadsden ter sido encontrada em um ato contra Bolsonaro, quem também já apareceu em uma foto com este símbolo foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que já demonstrou ser favorável a ideias extremistas como a implantação de uma espécie de Ato Institucional número 5 e a pena de morte.

