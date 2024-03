Banhistas entram em desespero após ataque de piranhas no interior de SP

Apoie o 247

247 - Frequentadores da Praia Municipal do Pôr-do-Sol, em Pereira Barreto, no interior de São Paulo, sofreram ataques de piranhas neste fim de semana. Ao menos onze pessoas foram socorridas pelos bombeiros. As vítimas, que não tiveram as idades divulgadas, foram todas atacadas nos pés. No local, elas foram orientadas pelos bombeiros a irem ao pronto-socorro da cidade. As informações são do Metrópoles.

A cidade de Pereira Barreto fica a 630km da capital paulista, na região noroeste do estado. O município é banhado pelo Rio Tietê, que atravessa São Paulo e deságua no Rio Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul.

