Barco usado por ex-casal em Angra dos Reis pode estar onde corpo de empresário foi encontrado

247 - A Polícia Civil espera a localização do barco onde estavam o empresário Leonardo de Andrade, de 50 anos, e a ex-mulher dele, a corretora de imóveis Cristiane Nogueira, de 48 anos, para saber o que aconteceu. Os corpos dos dois já foram encontrados, e a perícia apontou afogamento como causa das mortes. De acordo com o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), responsável pelas investigações, o fato do corpo de Cristiane ter sido resgatado na Restinga de Marambaia, Zona Oeste do Rio, e o de Leonado na Praia do Provetá, em Angra dos Reis, Costa Verde fluminense, pode ser explicado pela presença de correntes marítimas. Ainda segundo o delegado, é provável que o barco esteja perto de onde o corpo de Leonardo foi encontrado. A reportagem é do jornal O Globo.

“Há correntes marinhas que podem justificar esse distanciamento entre os corpos. A região da Praia do Provetá fica voltada para o mar, com muitas correntes marinhas ali. Continuamos investigando e vamos aguardar o resgate da embarcação para saber o que aconteceu”, explica o delegado, acrescentando que a região tem grande profundidade, podendo chegar a 38 metros, o que dificulta o trabalho de busca e de retirada do barco — A localização dos corpos pode ajudar a achar o barco. É provável que ele esteja onde Leonardo foi encontrado.

O trabalho de busca e remoção deverá ser feito pela Capitania dos Portos.

Pelo Google Earth, a distância aproximada entre os dois pontos, traçada em linha reta, é de 54 quilômetros. O corpo de Cristiane foi encontrado no dia 29 de agosto na Restinga de Marambaia, sem sinais de violência. Já o de Leonardo foi avistado nesta quarta-feira por pescadores na Praia de Provetá, em Ilha Grande. O cadáver do empresário estava enrolado em uma rede de pesca em uma região com muitas pedras, de difícil navegação.

