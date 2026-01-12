Bebê e homem morrem em incêndio em prédio na capital paulista

247 - Um incêndio de grandes proporções matou duas pessoas, entre elas um bebê de apenas dois meses, na madrugada desta segunda-feira (12), em um prédio ocupado por famílias sem-teto na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. O fogo começou por volta das 5h em um dos apartamentos localizados no último andar do edifício, na Avenida Vila Ema, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.As informações foram divulgadas pelo g1.

Quando os bombeiros chegaram ao local, uma fumaça densa já havia tomado todo o prédio, dificultando o acesso aos pavimentos superiores. Durante o trabalho de combate às chamas e rescaldo, os bombeiros localizaram dois corpos carbonizados. As vítimas seriam um bebê de dois meses e um homem de 35 anos com deficiência intelectual, segundo relatos de moradores. A identificação oficial, no entanto, ainda será feita pela Polícia Técnico-Científica, responsável também por apontar as causas do incêndio.

O fogo foi controlado algumas horas depois, evitando que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos. O edifício aparenta ter três andares e, na laje, havia barracos improvisados, construídos por moradores que ocupavam o local.

O prédio onde ocorreu o incêndio abrigava, no passado, a tradicional Padaria Amália, estabelecimento bastante conhecido na cidade entre as décadas de 1970, 1980 e 1990. Após o fechamento da panificadora, o imóvel permaneceu abandonado por um período e acabou sendo ocupado há cerca de dez anos.

No mesmo terreno funciona atualmente uma cooperativa de reciclagem. Não há, até o momento, informações sobre feridos entre os demais moradores nem sobre a necessidade de interdição do prédio.A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio, enquanto peritos analisam o local em busca de indícios que possam esclarecer como o fogo teve início.