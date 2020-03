Bebianno: Jair Bolsonaro não confia no General Heleno

247 - Gustavo Bebianno, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e antigo aliado de Jair Bolsonaro, afirmou que o ocupante do Planalto "não confia no general Heleno, no general Ramos. Ele não confia em ninguém”.

“Quando adota essa postura, o presidente se revela um homem covarde ou maluco. Em qualquer uma dessas hipóteses, acho muito ruim o país ser gerido por uma pessoa que tem esse tipo de postura irresponsável”, afirmou ele em entrevista ao programa “Roda Viva”, da TV Cultura, nesta segunda-feira (2).