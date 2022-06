Bela Gil é cotada para vice de Haddad em SP e diz que ficaria honrada com convite

No entanto a culinarista ainda não conversou com Haddad sobre o convite edit

247 - Filiada ao PSOL desde 2020, a culinarista e apresentadora Bela Gil diz que ficaria muito feliz se fosse convidada para ser vice na chapa de Fernando Haddad (PT) para o governo de São Paulo. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

A menção ao nome dela para o posto de vice do ex-prefeito surgiu em encontros recentes de membros da coordenação de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bela é próxima de Rosângela da Silva, a Janja, que se casou com o ex-presidente em maio.

"Se esse convite for feito, eu ficaria muito honrada, muito feliz, com certeza. Ouvi falar dessa história, mas ainda não conversei com o Haddad sobre isso", disse Bela ao Painel.

"Se isso se concretizar seria uma felicidade, ele [Haddad] sabe da minha vontade de participar mais ativamente do governo e torço por ele muito", completa.

Ela, que tem forte militância em defesa da preservação do meio ambiente e da alimentação saudável, descarta concorrer a deputada estadual ou federal em 2022.

