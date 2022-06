Belo Horizonte volta a recomendar uso de máscaras em ambientes fechados

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de Belo Horizonte emitiu recomendação para que, a partir desta sexta-feira (3), a população use máscaras em ambientes fechados por causa do aumento do número de casos da Covid-19. De acordo com as estatísticas, a taxa estava em 107,2 por 100 mil habitantes em 30 de maio. Em 10 de maio, esse número era de 47,6 por 100 mil habitantes. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (3) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O uso da máscara na capital mineira deixou de ser obrigatório na maior parte dos ambientes fechados em 28 de abril. O equipamento de proteção continua sendo exigido no transporte público e nas instituições de saúde.

Em comunicado, a prefeitura afirmou ter enviado ofício à Secretaria Municipal de Educação para que as máscaras sejam utilizadas nas escolas públicas e privadas, "especialmente" nas salas de aulas. Destacou, porém, que caberá às instituições de ensino a decisão.

As mesmas orientações valem para cinemas, teatros, bares, restaurantes e escritórios, por exemplo.

