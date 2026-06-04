Benedita lidera cenários e PL enfrenta revés em pesquisa para o Senado no Rio

247 - A disputa por uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro em 2026 começa a desenhar um cenário desfavorável para o PL. Pesquisa da Paraná Pesquisas que avaliou possíveis nomes para substituir o ex-governador Cláudio Castro revelou vantagem da deputada federal Benedita da Silva (PT) na maior parte das simulações realizadas.

Segundo informações publicadas pela jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo, Benedita aparece na liderança em dois dos três cenários testados pelo instituto. No terceiro, a petista surge tecnicamente empatada com o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos), nome apoiado pelo pastor Silas Malafaia.

O levantamento também trouxe um sinal de alerta para o PL ao avaliar possíveis candidatos da legenda na corrida ao Senado. Os nomes testados pelo instituto foram os do deputado federal Carlos Jordy e do senador Carlos Portinho, mas nenhum dos dois conseguiu figurar entre os quatro primeiros colocados em qualquer um dos cenários analisados.

Pesquisa expõe dificuldades do PL

Os resultados reforçam os desafios enfrentados pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro. Apesar de manter influência relevante no eleitorado fluminense, a legenda não conseguiu posicionar seus representantes entre os nomes mais competitivos na pesquisa divulgada.

Outro integrante de destaque do partido, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, não foi incluído no levantamento. Com isso, não há dados que permitam medir seu potencial desempenho eleitoral na disputa pelo Senado.

A pesquisa foi elaborada em um momento de reorganização política no grupo ligado a Cláudio Castro, que deixou de ser considerado uma opção viável para a disputa em razão do desgaste provocado pelo chamado caso Master.

Impacto do caso Master

O ex-governador acabou sendo afastado das articulações eleitorais após o aumento da exposição de sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro e dos investimentos bilionários realizados pelo Rioprevidência no Banco Master.

O episódio provocou repercussão política e ampliou as dificuldades para a construção de uma candidatura associada diretamente ao grupo político de Castro, abrindo espaço para que outros nomes passassem a ser avaliados para a disputa.

Nesse contexto, a pesquisa da Paraná Pesquisas buscou medir o desempenho de possíveis substitutos e identificar como o eleitorado fluminense reage aos diferentes candidatos colocados no cenário eleitoral.

Benedita ganha força na corrida

Os números indicam que Benedita da Silva larga em posição competitiva na corrida pelo Senado. A parlamentar petista lidera duas das três simulações e mantém desempenho suficiente para dividir a liderança com Marcelo Crivella na terceira projeção.

O resultado reforça a presença consolidada da deputada no cenário político do Rio de Janeiro e sugere uma vantagem inicial diante dos nomes apresentados pelos adversários.

Ao mesmo tempo, o levantamento evidencia a necessidade de reorganização estratégica do PL e de seus aliados caso pretendam ampliar sua competitividade na disputa por uma das vagas fluminenses no Senado Federal em 2026.