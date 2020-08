Bia Doria diz em evento que pessoas em situação de rua são "preguiçosas"

247 - A primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Doria, afirmou em uma reunião online nesta sexta-feira (28), do programa de voluntariado da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que pessoas em situação de rua são "preguiçosas". A informação é do portal G1.

"Ou é a bebida, ou é desamor em casa, ou é algum problema químico e as pessoas vão para a rua. E também tem os preguiçosos que a gente sabe, mas a gente não pode falar, tem que só ajudar", disse Bia Doria.

A declaração foi dada quando Bia Doria detalhava as ações que lidera da Campanha do Inverno, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.