Bivar e Haddad conversam e União Brasil pode declarar apoio à candidatura do petista

247 - O pré-candidato do União Brasil à presidência da República, deputado federal Luciano Bivar (PE), estuda a possibilidade de apoiar Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo do estado de São Paulo. De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (13) pela jornalista Daniela Lima, o petista telefonou para Bivar no fim de semana e o apoio pode ser oficializado na próxima quarta-feira (15).

O deputado federal Júnior Bozzella, vice-presidente do diretório do União Brasil no estado de São Paulo, confirmou nesse domingo (12) que o partido não apoiará a pré-candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB).

Em entrevista à CNN Brasil, o parlamentar afirmou que a decisão se deu por "falta de alinhamento nacional com o PSDB" em algumas pautas, como o liberalismo econômico e a defesa do imposto único. "Nada em particular com o Garcia, mas com o rearranjo nacional", disse Bozzella.

ELEIÇÕES 2022: Começamos pelo maior colégio eleitoral, SP. Bivar acenou e Haddad FEZ SUA PARTE. Haddad telefonou p/ Bivar no fim de semana. Mais de 3 vezes. Anúncio de apoio do União Brasil ao petista pode sair na QUARTA. O q isso significa? Mto mais tempo de TV, no mín. #CNN360 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Daniela Lima (@DanielaLima_) June 13, 2022

