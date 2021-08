Blogueira é presa pela PF no Aeroporto de Guarulhos por tráfico internacional de drogas

247 - A blogueira e advogada Laís Crisóstomo Aguiar, que tem 408 mil seguidores no Instagram, foi presa no último dia 5 pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos por tráfico internacional de drogas, de acordo com o Correio Braziliense.

Segundo a PF, Laís levava na bagagem 461 gramas de cocaína acondicionadas em frascos de suplementos alimentares e tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes. Um aparelho de raio-X flagrou a substância.

Após a droga ser encontrada, agentes da PF localizaram a blogueira e o homem que carregava sua mala. Ambos foram levados para a sede da PF, onde foi feita uma revista e uma perícia.

A defesa de Laís entrou com um pedido de habeas-corpus no último dia 7, alegando não existirem motivos para a manutenção da prisão já que ela é ré primária e tem residência e emprego fixos. Os advogados também apontavam falta de elementos que liguem a blogueira ao crime.

O pedido foi negado pela Justiça Federal. "A versão apresentada pela Laís Crisóstomo Aguiar no sentido de que desconhecia o conteúdo da mala não se apresenta verossímil (coerente), tendo em vista que a cocaína apreendida estava escondida numa mala com os objetos pessoais da paciente", entendeu o desembargador Valdeci dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

