BNDES aprova mega financiamento para gestão de resíduos em SP que atenderá 7 milhões de paulistanos

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o maior financiamento já concedido pela instituição para a área de gestão de resíduos sólidos. A informação foi divulgada pela própria instituição e pelos responsáveis pelo projeto. Segundo os dados oficiais, o aporte total de R$ 432 milhões será destinado à Logística Ambiental de São Paulo S.A. (LOGA), do Grupo Solví, que atua na coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos domiciliares e hospitalares, além da coleta seletiva na capital paulista.

A operação combina recursos de múltiplas fontes, incluindo R$ 126 milhões do Fundo Clima, R$ 126 milhões do Finem e R$ 180 milhões da primeira operação do Eco Invest, programa do governo federal voltado à bioeconomia e à indústria verde. Esta última parcela envolve um contrato de financiamento de R$ 30 milhões e a emissão de debêntures incentivadas de R$ 150 milhões, coordenada pelo próprio BNDES.

Impacto direto para 7 milhões de paulistanos

Responsável pela coleta diária de 6 mil toneladas de resíduos provenientes de 2,1 milhões de domicílios, hospitais e clínicas, a LOGA atende a região Noroeste de São Paulo, beneficiando cerca de 7 milhões de habitantes. Mensalmente, a empresa recolhe 3,1 mil toneladas de materiais recicláveis, ampliando a taxa de reaproveitamento de plásticos, metais e outros resíduos.

Com o novo financiamento, a empresa anuncia um pacote robusto de investimentos para os próximos anos. Entre as obras e aquisições previstas estão:

implantação da Unidade de Transbordo Jaguaré , com capacidade para 1.000 toneladas/dia;

, com capacidade para 1.000 toneladas/dia; modernização da Unidade de Transbordo Ponte Pequena , incluindo linha de separação de vidros e retrofit da Central Mecanizada de Triagem;

, incluindo linha de separação de vidros e retrofit da Central Mecanizada de Triagem; compra de contêineres e caçambas para ampliar o alcance da coleta;

ampliação da garagem de veículos;

instalação da Fazenda Solar com geração de 2,5 MW de energia limpa.

Frota sustentável e economia circular

Um dos destaques do projeto é a compra de 84 caminhões movidos a biometano, desenvolvidos e adaptados pela Scania. O Grupo Solví, ao qual a LOGA pertence, já possui investimentos de R$ 200 milhões na produção do combustível, reforçando uma cadeia integrada de economia circular.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o pacote representa um marco na transição ecológica brasileira. “O maior projeto do BNDES de financiamento para gestão de resíduos sólidos urbanos vai beneficiar 7 milhões de pessoas e colocar em uso quase uma centena de caminhões movidos a biometano, aprofundando a lógica da economia circular e contribuindo com a descarbonização a partir de recursos do Eco Invest, programa do governo do presidente Lula voltado para a bioeconomia e indústria verde”, afirmou.

Eco Invest e Fundo Clima: motores da transição verde

O Eco Invest, coordenado pelos ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), integra o programa Novo Brasil – Plano de Transformação Ecológica, criado para acelerar a transição da economia brasileira rumo a modelos produtivos de baixo carbono, com incentivos à bioeconomia, à indústria verde e às finanças sustentáveis.

Já o Fundo Clima é um dos principais instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Vinculado ao MMA, o fundo financia projetos e tecnologias voltadas à redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação aos impactos climáticos e modernização ambiental de cadeias produtivas.