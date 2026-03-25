BNDES exigirá conteúdo nacional em trens, diz Alckmin em São Paulo

247 - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quarta-feira (25/3) a estratégia de fortalecimento da indústria ferroviária nacional, ao elogiar a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “O BNDES, nosso parceiro, financia e exige conteúdo nacional. Então, a fábrica se instala aqui no Brasil para fabricar os trens”, destacou Alckmin.

A declaração foi feita no contexto da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à unidade industrial da CRRC Brasil, em implantação no município de Araraquara. As informações são de divulgação oficial do governo federal.

A ação é um marco estratégico para a consolidação da produção ferroviária no país e para o avanço de investimentos em mobilidade urbana. Durante o evento, estão foram assinados contratos de financiamento do BNDES que somam R$ 5,6 bilhões destinados a projetos no estado de São Paulo.

A instalação da fábrica da CRRC em Araraquara simboliza um novo ciclo de investimentos industriais no Brasil. A unidade ocupa o espaço de uma antiga montadora que encerrou suas atividades e já iniciou a contratação de trabalhadores, mesmo antes da conclusão das linhas de produção. A expectativa é de geração de empregos e fortalecimento da cadeia produtiva ferroviária nacional.

Durante a visita, o presidente acompanhou a formalização de contratos entre o BNDES e o governo paulista. Do total anunciado, R$ 3,2 bilhões correspondem à segunda etapa do financiamento para o Trem Intercidades Eixo Norte (TIC Eixo Norte), que ligará a capital paulista a Campinas. Outros R$ 2,4 bilhões serão destinados à expansão da Linha 2 (Verde) do Metrô de São Paulo.

Os investimentos fazem parte do Novo PAC, que prioriza obras estruturantes em infraestrutura e mobilidade. Em setembro de 2023, o BNDES já havia aprovado um pacote de R$ 10 bilhões para esses projetos, sendo R$ 6,4 bilhões voltados ao TIC Eixo Norte e R$ 3,6 bilhões para a aquisição de 44 trens destinados à Linha 2 do metrô.

Parte desses recursos já foi contratada anteriormente: R$ 3,2 bilhões para a primeira fase do Trem Intercidades e R$ 3,6 bilhões para a compra dos trens, que serão produzidos pela CRRC em Araraquara. A previsão é que as entregas ocorram a partir de 2027, consolidando a produção nacional como eixo central da política industrial no setor ferroviário.