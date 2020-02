Capitão da PM tenta impor toque de recolher informal em Guaratinguetá

“Em Guará, o carnaval tem hora certa para acabar. E não adianta ficar com choradeira, jogar garrafa, latinha porque aí que o couro come!!!”, ameaçou nas redes sociais o capitão da PM na cidade do interior paulista, Wagner Guimarães edit

247 - Em mais um exemplo de empoderamento dado pelo presidente da República às Polícias Militares do País, em Guaratinguetá, interior de São Paulo, o capitão da PM tenta impor um toque de recolher informal com ameaça à população nas redes sociais.

“AVISO: Se divirtam o máximo possível durante o evento, pois em Guara, o carnaval tem hora certa para acabar. Deu a hora, rapa fora... E não adianta ficar com choradeira, jogar garrafa, latinha por que aí que o couro come!!! 🔪💀 BOM DIA A TODOS!..A NOITE DA BANDA MOLE TRANSCORREU SEM MAIORES PROBLEMAS ....”, diz a postagem do militar no Facebook.

O capitão também postou fotos de repressão da PM contra a população. No Twitter, o internauta Ale Santos denunciou: “O capitão da PM está tentando impor um toque de recolher informal na minha cidade. Alguém ensina a constituição pra esse bolsonarista”.