Bolsonarista, deputado Sargento Fahur comemora morte de garoto de 12 anos

Revista Fórum - O deputado bolsonarista Sargento Fahur usou o Twitter para destilar seu ódio e comemorar a morte de uma criança de 12 anos. O jovem foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM), após tentar assaltar uma casa em Londrina, Paraná.

Com sua habitual visão rasa dos fatos, Fahur declarou: “Aconteceu em Londrina-PR. Bandido bom é bandido morto. Foi p/ o inferno antes de tirar a vida de uma pessoa de bem. Estava assaltando uma residência com arma de fogo. N gostou do meu comentário? Simples, deixa de me seguir e vai seguir a Maria do Rosário”.

Durante a tentativa de assalto, o jovem estava em companhia de um homem maior de idade, que foi preso.

