Bolsonarista, dono de bar proíbe atendimento a casal gay

247 - O empresário Milton Caruso de Freitas, dono do Bar Popeye, em Ipanema, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro (RJ), proibiu garçons de atenderem o arquiteto e designer Fernando Pimentel e o seu marido, o advogado Rafael Monteagudo. Um dos funcionários disse nessa quarta-feira (7) ao casal que não estava autorizado a servir bebidas para gays por determinação do sócio do estabelecimento.

O sócio confirmou a ordem, segundo a coluna de Ancelmo Gois, publicada nesta quinta-feira (8). O casal disse que "os ecos das falas machistas de Bolsonaro chegaram aos restaurantes e botecos do Rio, onde frequentadores que não vestiam as cores do exército do presidente sofreram diversas formas de constrangimento". "No Popeye, quem vestia verde e amarelo, bebia livremente", afirmou.

