Bolsonarista Douglas Garcia entra com pedido de declaração de insolvência após perder processos na Justiça

247 - O deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos-SP) ingressou com um pedido de declaração de insolvência na Justiça de São Paulo alegando não ter recursos para pagar mais de R$ 950 mil em dívidas decorrentes de empréstimos bancários e condenações judiciais.

De acordo com o G1, o pedido de autofalência foi protocolado na 26ª Vara Cível de São Paulo. Ele responde a mais de 80 ações judiciais, que já resultaram em 17 condenações que totalizam cerca de R$ 353 mil. Os outros R$ 600 mil são resultados de empréstimos e financiamentos contraídos por Garcia junto ao Bradesco e ao Banco do Brasil.

“O autor é um jovem deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de origem pobre e periférica, sem posses nem bens e está em situação de insolvência. Não tem condições de honrar as dívidas, não possui bens e aufere, hoje, na condição de parlamentar estadual, salário abaixo de R$ 10.000,00. Contraiu empréstimos e foi condenado em algumas ações judiciais movidas contra si, as quais já transitaram em julgado e constituem títulos executivos que, juntos, ultrapassam o valor de novecentos mil reais”, dizem os advogados de Garcia no pedido de insolvência.

A defesa alega, ainda, que o parlamentar bolsonarista é alvo de ativismo judicial por parte de juízes “dispostos a sangrar o deputado conservador e de direita”.

