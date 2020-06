Bolsonarista Douglas Garcia pede denúncias de “antifascistas” por e-mail e recebe fotos de Vampeta pelado

Internautas lotaram caixa de entrada do deputado estadual com ensaio do jogador para revista edit

Revista Fórum - O deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), apoiador do presidente Jair Bolsonaro, pediu nesta segunda-feira (1º), em seu perfil no Twitter, que seguidores mandassem para ele denúncias de “antifascistas” e “provas de que eles são o que afirmam ser”. Como resposta, internautas fizeram campanha nas redes para lotar a caixa de entrada do deputado.

Um dos conteúdos que Garcia recebeu foram fotos do ensaio nu do ex-jogador Vampeta para a revista G Magazine, uma das principais do nicho LGBT. Ele foi o primeiro jogador de destaque no futebol a posar para uma revista gay.

ATENÇÃO!



Se você conhece o nome completo de algum autodenominado “antifascista” e possui provas de que ele é o que afirma ser, peço que anexe a prova ao respectivo nome completo e envie ao meu e-mail: [email protected]



Podem dar RT aqui sem dó, por favor 👍🏾 me ajude! June 1, 2020





