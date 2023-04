Bolsonarista mata suspeito de furto, nem é sequer autuado pela PM de SP e comemora: “menos um fazendo L”

Apoie o 247

ICL

247 - Um bolsonarista identificado como Christopher Rodrigues atropelou um suspeito de furtar um celular Zona Oeste de São Paulo, na última terça-feira (25) e depois debochou da ocorrência publicando uma sequência de vídeos com piadas sobre a vítima nas redes sociais. “Menos um fazendo o L”, comemorou fazendo alusão a Lula.

De acordo com o Metrópoles, o suspeito teria tomado o celular de um motorista de aplicativo e, ao fugir, foi atropelado por outro homem, que dirigia um Ford Ka preto.

A reportagem ainda informa que o homem manteve o carro em cima do suspeito de furto, que agonizava no local. Na sequência, o atropelador manteve o deboche ao falar sobre as pessoas que se aproximam do local e pedem para que ele tire o carro de cima do homem atropelado.

“Acho engraçado que, logo em seguida, chegou direitos humanos, as meninas da PUC, de Direito, ‘ah, tira o carro de cima do cara’. Eu disse ‘não, vai ficar aí até a polícia chegar'”, afirma no vídeo. “Chegou gente da família pedindo para tirar o carro de cima dele, porque está vivo”, completa.

No fim da sequência de vídeos e imagens, ele postou uma foto comemorando o fato de que não foi registrado nem mesmo homicídio culposo (sem intenção) pelo atropelamento. A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública para saber detalhes da ocorrência, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Segundo o motorista, o suspeito recebeu massagem cardíaca no local, pela equipe de resgate dos Bombeiros, e foi levado ainda com vida ao hospital. “Quando a gente estava fazendo o boletim de ocorrência, veio a notícia de que ele tinha falecido”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.