Bolsonarista pede desculpas a Doria por carregar caixão com símbolo nazista

247 - O empresário bolsonarista Paulo Kogos, uma das principais figuras do ato contra as medidas de isolamento que aconteceu na Avenida Paulista do último domingo (12), gravou um vídeo pedindo desculpas ao governador João Doria (PSDB) por ter ajudado a segurar o caixão falso que levava o nome e imagem do tucano, também associado ao nazismo e ao comunismo.

No vídeo, o bolsonarista fala em "retratação" à família Doria e afirma que houve um "mal entendido" sobre o significado dos caixões no ato do último domingo. De acordo com ele, a intenção era realizar uma "oposição política" ao isolamento horizontal através de um "enterro ideológico, inspirado em um meme dos dançarinos do caixão".

Empresário diz que enterro foi inspirado em meme dos “dançarinos do caixão” pic.twitter.com/5N1cfasUqC April 15, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.