Bolsonarista que filma e desrespeita mulheres no Rio é flagrado em novo vídeo

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu novas investigações com o objetivo de apurar mais um caso de vídeo na internet no qual são feitos comentários sobre o corpo de uma mulher que se exercitava na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. A gravação foi feita em julho, sem que a vítima percebesse e sem o seu consentimento.

O responsável pela gravação foi Ricardo Roriz, que foi denunciado pela vítima. Ele também já havia feito uma postagem anterior na lagoa, em que a advogada Mariana Magro fazia acrobacias de ioga com uma amiga.

O empresário é proprietário do perfil "Loja de Militaria", que divulga local que vende "itens genuínos governamentais norte-americanos". O perfil tem várias postagens de apoio a Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ). Roriz já teve encontro com o vereador Carlos Bolsonaro e, na ocasião, mostrou sua tatuagem com o rosto de Jair Bolsonaro na sua perna.

"A segunda vítima compareceu à delegacia. Ela é amiga da Mariana, também pratica ioga no mesmo local e também foi filmada por ele com zoom no seu corpo. Houve comentários negativos, bem desagradáveis", disse a delegada Valéria Aragão ao portal G1.

"Ela se incomoda, assim como Mariana; ela se sentiu ofendida, aviltada na sua condição de mulher por estar praticando exercício físico ao ar livre e ser exposta dessa forma em uma rede social com muitos seguidores. Ele nitidamente realça determinadas partes do corpo da jovem", acrescentou.

