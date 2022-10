Bolsonarista Roberto Jefferson passa a noite no presídio de Benfica, no Rio

Ex-deputado chegou ao presídio às 1h10, cerca de 14 horas depois do início da tensão com policiais que foram lhe prender edit

247 - O bolsonarista Roberto Jefferson chegou no início da madrugada desta segunda-feira (24) ao presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, cerca de 14 horas depois da tensão iniciada em sua casa, no município de Levy Gasparian.

Jefferson atirou com fuzil e granada contra agentes da Polícia Federal para resistir à prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, Moraes tinha expedido um mandado de prisão contra o ex-deputado por ele ter violado medidas de prisão domiciliar. Depois, o ministro mandou prendê-lo em flagrante sob a acusação de tentativa de homicídio.

“Havia a previsão de transferência, ainda nesta segunda, para Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó. Do ataque aos agentes, por volta das 11h de domingo, à chegada a Benfica, à 1h15 desta segunda, foram 14 horas de tensão”, informa reportagem do G1 .

