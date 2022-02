Bolsonaristas antivacina depredam Câmara de Araraquara após aprovação de passaporte da vacina (vídeo)

Extremistas também pararam uma via da Avenida Paulista para criticar a medida edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Câmara de Vereadores de Araraquara, no interior de São Paulo, foi depredada nesta terça-feira (8) após aprovar a implementação do passaporte da vacina. Os extremistas também pararam uma via da Avenida Paulista para criticar a medida.

Manifestantes quebraram os vidros da porta de entrada e ameaçaram os parlamentares. Segundo relatos, os seguranças também foram agredidos. Vídeos do momento da confusão foram obtidos pelo Metrópoles.

A sessão chegou a ser suspensa por dez minutos e a transmissão ao vivo foi interrompida. A Polícia Militar foi chamada e os trabalhos prosseguiram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto que determina a implementação do passaporte da vacina foi aprovado por oito votos a sete. Sendo que o presidente da câmara de vereadores, Aluísio Braz (MDB), conhecido como Boi, precisou dar um voto para desempatar a votação.

A legislação aprovada prevê a exigência de apresentação de carteira ou comprovante de vacinação contra Covid-19 em locais da administração pública municipal direta ou indireta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: