Bolsonaristas caem em nova pegadinha e confundem ação social na Praça da Sé com golpe militar

247 - Extremistas ficaram empolgados neste domingo e começaram a divulgar nas redes vídeos de soldados do Exército armando barracas na Praça da Sé, comemorando a suposta tomada do poder pelas Forças Armadas.

No entanto, para frustração dos bolsonaristas, a iniciativa não passou de uma ação social. Um mutirão promovido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) vai oferecer, a partir desta segunda-feira (21), na Praça da Sé, das 9h às 15h, uma série de serviços gratuitos a pessoas em situação de rua.

De acordo com dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (POLOS-UFMG), 42.240 pessoas vivem nas ruas da capital paulista.

O Exército irá contribuir ajudando com a infraestrutura da ação.

