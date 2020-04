Bolsonaristas celebram a morte em protesto na Paulista

No momento em que o Brasil registra mais de 1,2 mil mortes por coronavírus, bolsonaristas debocham dos mortos na Avenida Paulista edit

247 – Uma das cenas mais revoltantes produzidas por apoiadores de Jair Bolsonaro aconteceu neste domingo, na Avenida Paulista, quando manifestantes debocharam dos mortos por coronavírus no Brasil, que já são mais de 1,2 mil. No vídeo, eles dançam com um caixão, enquanto vários pacientes, médicos, enfermeiros e mais profissionais de saúde estão expostos ao vírus. Confira:

Profissionais de saúde morrendo nos hospitais, sacrificando suas vidas para salvar outras, e o bolsonarismo fazendo festa na rua em tom de deboche. Eu nao tenho coragem de escrever o que desejo para essa gente. Traidores da pátria. Quinta-coluna. Ratos!pic.twitter.com/vYgDLlOahS — Alexandre Aguiar (@alexaguiarpoa) April 13, 2020

Só tem um jeito de piorar um culto à morte. Fazer dele uma zoeira. Lembrando que no raio desse protesto aí, que durou horas, tem uns quatro hospitais que tiveram que escutar isso na PÁSCOA. https://t.co/vXL6YTJq2a — Bruno Torturra (@torturra) April 13, 2020

