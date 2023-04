Bolsonaristas em Juiz de Fora reproduzem o enforcamento de Felipe Neto, Barroso e Margarida Salomão (vídeo)

Apoie o 247

247 - Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, bolsonaristas na cidade de Juiz de Fora (MG) reproduziram o enforcamento do youtuber Felipe Neto, do ministro do STF Luís Roberto Barroso e da prefeita da cidade, Margarida Salomão (PT).

A ação foi feita em plena luz do dia no Parque Halfeld, local que abriga a Câmara de Vereadores da cidade.

O vídeo chegou ao conhecimento do youtuber, que alertou a prefeita: “A cidade de Juiz de Fora acordou com isso. Prestem bastante atenção nos corpos, no que isso sugere…Até quando?.

Querida @JFMargarida - a estética nazista tomando as ruas de Juiz de Fora não pode ser aceita. Por favor, veja o caso acima, é muito grave”.

Margarida então respondeu Felipe: “Querido @felipeneto, posso tranquilizá-lo. O povo de Juiz de Fora não compactua com a violência e o ódio. Nossa gente bem sabe que essa é uma manifestação pública de mediocridade de uns poucos”.

A prefeita ainda ressaltou que “a você, querido, enfatizo que nossa @PrefeituraJF trabalha todos os dias por instituir na cidade uma cultura de paz, esse sim o verdadeiro anseio de nossa população. Abraço”.

Vale lembrar que, para além da prefeita da cidade ser petista, Lula ganhou com boa vantagem na cidade da Zona da Mata Mineira.

A cidade de Juiz de Fora acordou com isso.



Prestem bastante atenção nos corpos, no q isso sugere…



Até quando? pic.twitter.com/sBifRu84eh — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) April 8, 2023

