Bolsonaristas em SP finalmente “caem na real” com gestão de Tarcísio

Apoie o 247

ICL

247 - “O presidente do PSD, Gilberto Kassab, passará a receber visitas frequentes de bolsonaristas da linha ideológica. Os apoiadores mais fiéis do ex-presidente Jair Bolsonaro entenderam que precisarão se dar bem com Kassab para sobreviverem politicamente em São Paulo”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Kassab é o secretário de governo da administração do bolsonarista Tarcísio de Freitas. A pasta chefiada por ele tem R$ 1,8 bilhão em caixa para distribuir às prefeituras do estado. Já a ala política de Kassab controla R$ 84 bilhões do orçamento paulista”, acrescenta.

De acordo com o colunista, “um dos interlocutores que Tarcísio mantém no bolsonarismo ideológico reconheceu à coluna que ‘Kassab agora faz parte da nossa realidade, mesmo contra a nossa vontade’”.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.