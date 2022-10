Bolsonaristas fazem uso oportunista de tiroteio em Paraisópolis, diz Haddad

Candidato do PT ao governo de São Paulo disse no Roda Viva que vê o episódio com preocupação edit

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, disse nesta segunda-feira (17) que bolsonaristas fazem uso oportunista do tiroteio que interrompeu evento de campanha do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), em Paraisópolis, zona sul da capital paulista.

"Eu vejo com muita preocupação [esse episódio]. Eu mesmo, às 13h, eu liguei para o Tarcísio, que me retornou seis horas depois. E ele me relatou descartar qualquer vinculação política. Então, eu acho que o bolsonaristas estão fazendo uso oportunista, o fato de já levar para a TV, de mudar [o perfil] na Wikipedia, já tornar o Tarcísio uma vítima de ataque político. Eu acho que revela uma pressa que já causa apreensão", disse Haddad durante o programa "Roda Viva", da TV Cultura.

Esse tipo de coisa coloca em risco a vida do Tarcísio e a minha. Porque quando você estimula esse tipo de compreensão do debate, você faz com que algumas pessoas... eu não ando com segurança armada, nem com segurança à paisana. Então, isso coloca em risco a vida dos candidatos, a partir do momento que você faz um alarde dessa natureza, de forma oportunista, para ganhar algum dividendo eleitoral, disse Haddad sobre tiroteio em comunidade, informa o UOL.

